بالصور .. وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب ناشئين الطائرة رابع العالم

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه أمس الاثنين، منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة الحاصل علي المركز الرابع في بطوله العالم والتي اقيمت اغسطس الماضي في تونس . أقيم التكريم بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الدولي ، وشهد صرف مكافات اللاعبين بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي ورئيس البعثه. جميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي ورئيس البعثه. وضمت قائمة المكرمين كل من جابر عبدالعاطي رئيس البعثة و حسن الحصري المدير الفني و نصر علي حسن المدرب العام وناصر حمدي المدير الاداري لمنتخب الناشئين ومصطفى يسري اخصائي العلاج الطبيعي و مصطفى محمد المحلل التقني ، واللاعبون : لمنتخب الناشئين ومصطفى يسري اخصائي العلاج الطبيعي و مصطفى محمد المحلل التقني ، واللاعبون : محمد سيد احمد و أنس صلاح الدين و مروان الصافي و محمد عمر و اياد إيهاب و عمر شريف و يوسف أحمد و أحمد أيمن و يوسف اشرف و كريم صابر و عبدالرحمن الحسيني و وابراهيم محمد رسلان . Advertisements

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