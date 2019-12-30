حصاد 2019 .. محمد عامر 3 ذهبيات في سلاح السيف

نجح بطل سلاح السيف العالمي ولاعب منتخب مصر محمد عامر في تحقق المركز السادس في بطولة كأس العالم للسلاح التي أقيمت في القاهرة لأول مرة في سلاح السيف . وحصد محمد عامر 3 ميدليات ذهبية خلال عام 2019 الذي يوشك على الإنتهاء وذلك خلال مشاركته في العديد من البطولات ونرصدها لكم فيما يلي : الذي يوشك على الإنتهاء وذلك خلال مشاركته في العديد من البطولات ونرصدها لكم فيما يلي : وحصل محمد عامر على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية للسلاح والتي أقيمت في مالي وذلك ضمن منافسات الفردي كما حصل على ذهبية نفس البطولة ولكن في منافسات الفرق . وذلك ضمن منافسات الفردي كما حصل على ذهبية نفس البطولة ولكن في منافسات الفرق . كما حصل عامر على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب وذلك ضمن منافسات الفرق لينهي اللاعب عام 2019 بـ 3 ميداليات ذهبية ويتوقع له المزيد من الإنجازات خلال عام 2020 المقبل .

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