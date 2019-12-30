حصاد 2019 .. شريف عثمان 3 ذهبيات في رفع الأثقال البارالمبي

أصبح البطل البارالمبي في رفع الأثقال شريف عثمان واحدًا من أعظم الأبطال البارالمبيين في تاريخ مصر حيث نجح في تسطير اسمه بحروف من ذهب بعد الإنجازات التي حققها خلال عام 2019 .

ويعد شريف عثمان صاحب آخر ثلاث ذهبيات لمصر في بارالمبياد بكين و لندن و ريو دي جانيرو ونرصد لكم في السطور التالية انجازات البطل العالمي خلال عام 2019 .

حصل شريف عثمان على الميدالية الذهبية

في بطولة فزاع العاشرة كأس العالم والتي أقيمت في الإمارات كما حصل على ذهبية بطولة العالم في كازاخستان وأخيرًا ذهبية بطولة كأس الأبطال التي أقيمت في روسيا .

ومن المتوقع أن يحقق شريف عثمان المزيد من الإنجازات والألقاب خلال عام 2020 المقبل .