الإسماعيلي يكشف لـ "الوفد" حقيقة رحيل حازم مرسي

كشف عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي حقيقة رحيل اللاعب الصاعد حازم مرسي عن صفوف الفريق الاول خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم.

وقال مصدر مسؤول بمجلس الأدارة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن النادي متمسك بجهود اللاعب الصاعد مشيرًا أنه

مستقبل الفريق في المستقب ولا يمكن التخلي عنه.

وأضاف المصدر قائلًا أن النادي متمسك بكل قوام الفريق الإساسي ولا يفرط في أحد املًا في عودة الدراويش في مكانته الطبيعية في

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البطولات المحلية وسط الكبار".

وأختتم قائلًا أن الدراويش الفترة القادمة يعمل على تدعيم مراكز الفريق وذلك لإرضاء محبي الدراوايش ومصالحة الجماهير العاشقة للكيان.

وكان نادي أسوان أبدى رغبته في الحصول هلى حازم مرسي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية القادم ليكون بديلًا لأحمد عبدالظاهر الذي أصيب موخرًا بقطع في الرباط الصليبي.