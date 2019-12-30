حصاد 2019 .. عبد الرحمن وائل فضيتين و3 برونزيات في التايكوندو

يعد عبد الرحمن وائل بطل التايكوندو الدولي ولاعب منتخب مصر من اللاعبين الواعدين في الرياضة المصرية حيث نجح في حصد العديد من الميداليات خلال عام 2019 ونرصدها لكم فيما يلي :

وحصل على الرحمن وائل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب العالمية الصيفية للجامعات كما حصل على فضية دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في الغرب .

وحصل عبد الرحمن على 3 برونزيات خلال

عام 2019 الأولى كانت في بطولة مصر الدولية والثانية في البطولة العربية والثالثة في دورة الألعاب العالمية العسكرية .

ويعد عبد الرحمن وائل من الأبطال الواعدين في لعبة التايكوندو ومن المتوقع أن يحقق اللاعب المزيد من الميداليات خلال عام 2020 .