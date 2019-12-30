حصاد 2019 .. علي زهران ذهبيتين و3 فضيات في الجمباز

نجح علي زهران البطل العالمي ولاعب منتخب مصر للجمباز الفني في حصد العديد ن الميداليات في اللعبة خلال مشاركته في العديد من البطولات في عام 2019 الذي أوشك على الانتهاء .

ويعتبر زهران أول لاعب جمباز مصري وعربي وأفريقي يحقق 7 ميداليات في كؤؤس العالم ونرصد لكم في السطور

التالية إنجازات اللاعب خلال عام 2019 .

حصل علي زهران على الميدالية الذهبية في منافسات بطولة كاس العالم للجمباز التي أقيمت في فرنسا كما حصل على الميدالية الذهبية في بطولة دوري الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب .

كما نجح لاعب الجمباز العالمي في الحصول على 3 ميداليات فضية جاءت الأولى في بطولة كأس العالم للجمباز التي أقيمت في سلوفينيا والثانية في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب ضمن منافسات الفرق .

وحصل زهران على الميدالية الفضية الثالثة ببطولة كأس العالم للجمباز الفني التي أقيمت في المجر لينهي العام بذهبيتين و3 فضيات ويتوقع أن يحقق اللاعب المزيد من الإنجازات خلال العام المقبل .