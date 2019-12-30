محمود وحيد يخضع لبرنامج تأهيلي للمشاركة بمران الأهلي

يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي بعد شكواه من كدمة في وجه القدم.

ورفض الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاستعجال في عودة وحيد، والاطمئنان بشكل أكبر على جاهزيته.

وبدأ «وحيد»، تنفيذ برنامج تأهيلي، حيث يخضع لجلسات في الجيم، ويخضع لفحص طبي جديد؛ للتأكد بشكل نهائي من جاهزيته والتعرف على فرص

مشاركته في التدريبات.

واشتكى محمود وحيد، من كدمة قوية في وجه القدم خلال مشاركته في المران الذي سبق مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وضع خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا للنيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في مران الفريق الجماعي، والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتعرض أجايي لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد السلام، ورفض الجهاز الفني المجازفة به، وتم استبداله على الفور بمجرد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وواصل الأهلي استعداداته صباح اليوم لمواجهة مصر المقاصة التي تقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.