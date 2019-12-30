حصاد 2019 .. دينا مشرف 5 ذهبيات وبرونزية في تنس الطاولة

أصبحت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة والبطلة العالمية أول فتاة مصرية تحترف في الدوري الألماني لتنس الطاولة مع فريق لانجشتاد وتقوده لنصف نهائي كأس المانيا .

ونجحت دينا في حصد العديد من الميداليات خلال عام 2019 وذلك بالحصول على 5 ذهبيات و برونزية في

مختلف البطولات التي شاركت بها ونرصدها لكم في السطور التالية .

وحصلت دينا مشرف على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب ضمن منافسات الفردي في تنس الطاولة كما حصلت على ذهبية نفس البطولة في منافسات

الفرق .

وحصلت دينا على ذهبية الألعاب الأفريقية في منافسات الزوجي المختلط بالإضافة إلى ذهبيتي كأس أفريقيا وبطولة الأندية الأفريقية .

ولم تكتفي دينا بـ 5 ذهبيات حيث نجحت في الحصول على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب ضمن منافسات الزوجي لتنهي العام بـ 6 ميداليات متنوعة ويتوقع أن يشهد العام المقبل مزيد من النجاحات للاعبية تنس الطاولة .