أصبحت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة والبطلة العالمية أول فتاة مصرية تحترف في الدوري الألماني لتنس الطاولة مع فريق لانجشتاد وتقوده لنصف نهائي كأس المانيا .
ونجحت دينا في حصد العديد من الميداليات خلال عام 2019 وذلك بالحصول على 5 ذهبيات و برونزية فيمختلف البطولات التي شاركت بها ونرصدها لكم في السطور التالية .
وحصلت دينا مشرف على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب ضمن منافسات الفردي في تنس الطاولة كما حصلت على ذهبية نفس البطولة في منافساتالفرق .
وحصلت دينا على ذهبية الألعاب الأفريقية في منافسات الزوجي المختلط بالإضافة إلى ذهبيتي كأس أفريقيا وبطولة الأندية الأفريقية .
ولم تكتفي دينا بـ 5 ذهبيات حيث نجحت في الحصول على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب ضمن منافسات الزوجي لتنهي العام بـ 6 ميداليات متنوعة ويتوقع أن يشهد العام المقبل مزيد من النجاحات للاعبية تنس الطاولة .
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد 2019 .. دينا مشرف 5 ذهبيات وبرونزية في تنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.