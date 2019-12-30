شاهد.. الترسانة يكشف حقيقة إيقاف كريم حسن شحاتة

كشف مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين حقيقة ما تردد حول إيقاف راتب مدير الكرة بالفريق الأول كريم حسن شحاتة.
وذكر الترسانة في بيان قائلًا:"مفت إدارة مادي الترسانة الرياضي ما تداول عبر صفحاتالتواصل الإجتماعي والنواقع الإخبارية بخصوص إيقاف راتب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتؤكد إدارة النادي أن كل ما تردد حول تلك الواقعة عار تمامًا من الصحة وأن مصدر تلك الشائعات المغرضة أحد الصحفيين الممنوعين من دخول النادي وكذلك أحد الأعضاء الذين تم فصلهم وإسقاط عضويتهم.
وتهيب إدارة النادي عدم تداول أي أخبار هلى الصفحات المغرضة وأن كل أخبار النادي يتم نشرها على الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الرسمي.
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