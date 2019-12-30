اليوم.. سلة رجال الأهلي يواجه سبورتنج ببطولة دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام نظيره فريق سبورتنج في إطار منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسبقها محاضرة من أشرف توفيق المدير الفني

لمراجعة خطة اللعب وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة خلال اللقاء.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في دوري السوبر بعد تغلبه على هيئة قناة السويس وطلائع الجيش والزمالك وأخيرا الجزيرة.

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وعلى جانب آخر، يواجه الفريق الأول لسيدات

كرة السلة بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، فريق المعادي، ضمن منافسات دوري السوبر.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة النادي الأهلي بمقر الجزيرة، ويسعى خلالها الفريق، تحت قيادة المدرب علي هاشم، إلى الظهور بشكل جيد ومواصلة العروض القوية خلال الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد تُوِّج بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 82-60 في نهائي البطولة.