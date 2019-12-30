رياضة | تألق كهربا في تدريب الأهلي وغياب حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تألق كهربا في تدريب الأهلي وغياب حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب حسين الشحات نجم فريق الأهلي عن المشاركة فى التدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة قبل مباراة مصر المقاصة فى الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

واكتفى حسين الشحات بمشاهدة التدريب من على دكة البدلاء بعد خوض جلسة بالجيم في ظل معاناته من الإرهاق بعد مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى دوري أبطال إفريقيا .

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وتألق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد وصلاح محسن حيث سجل الثنائى العديد من الأهداف فى فقرة الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء.