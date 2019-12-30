رياضة | حصاد البنك الأهلي في مشوار صدارة القسم الثاني بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد البنك الأهلي في مشوار صدارة القسم الثاني بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر فريق البنك الأهلي قمة المجموعة الأولى مجموعة الصعيد، بقيادة عيد مرازيق، عقب ختام منافسات الدور الأول، للموسم الحالي، من دوري القسم الثاني، بمجموعة الصعيد.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حصاد شامل لأرقام فريق البنك الأهلي، صاحب الـ 24 نقطة، حيث خاض الفريق 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

حقق فريق البنك الأهلي الفوز في 7 مباريات، حيث فاز في ملعبه في 4 لقاءات على حساب كل من فريق ديروط وتليفونات بنى سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى بترول أسيوط بهدفين نظيفين، وعلى الالومنيوم بهدفين مقابل هدف.

وحقق البنك الفوز خارج ملعبة في 3 مباريات بهدف نظيف على الفيوم، وسوهاج، وبنى سويف.

وتعادل فريق البنك الأهلي، في مباراة وحيدة على ملعبه مع شبان قنا، بجانب تعادلان خارج ملعبه، مع الإعلاميين بهدف لكل منهما، ومع فريق طهطا بدون أهداف.

سجل فريق البنك الأهلي 14 هدف، حيث يتصدر قائمة الهدافين اللاعب عمرو عزت برصيد 6 أهداف، يليه إسلام صلاح سولارى برصيد 3 أهداف، وهدفين لمحمد أحمد لعبه، وهدف لمحمد حامد، وأحمد حامد، وعلى صابر.

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أحرز البنك 10 أهداف علي ملعبة ، و4 أهداف خارج ملعبة، وتم احتساب ركلتي جزاء، خلال الدور الأول، وثم تسجيلهما عن طريق عمرو عزت من متابعة لتنفيذ الركلتين.

وتلقى البنك الهزيمة، على ملعبه، في مباراة وحيدة، من فريق المنيا بهدفين نظيفين.

يقود فريق البنك الأهلي عيد مرازيق مدير فني، ويعاونه محمد رمضان مدرب عام، وأمير صلاح زكي مدرب، وعبد الحميد على مدرب حراس مرمى، وأيمن صبحى مدير إدارى، ومعتز عبد الحميد على وممتاز عبد الواحد إداريان، وحاتم سمير مدير كورة، عبد الرحمن شلش مدلك، حمادة هاشم مدير التعاقدات، محمد عبد المنعم مشرف عام.

وتم قيد 28 لاعب في قائمة فريق البنك قبل إنطلاق الموسم الحالي، وهم:

أحمد صبحى، محمد أحمد لعبه، أحمد محمد بلحه، على صابر، طارق مصيلحي، ماجد عادل، سمير ممدوح فييرا، محمد حامد، أمير مدحت، محمود عبد المجيد ، عمرو عزت، طارق جمال، السيد منير، حمادة جلال، حسام الصانع، محمد فوزي تريكة، أمير عماد الزناتى، باهر الزناتي، نادر السيد، مصطفى عبد الستار، عمرو سمير، محمد مصطفى ميدو، إسلام صلاح سولارى، أحمد جمال، محمد السيد، عبد الوهاب محمد، محمود جمعه، أحمد طارق.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- تليفونات بني سويف 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الاعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط