رياضة | عمار حمدي يعلن جاهزيته لمباراة الأهلي والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يعلن جاهزيته لمباراة الأهلي والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان عمار قد اضطر لمغادرة مران الفريق الأحمر أمس الأحد عقب إصابته بكدمة قوية في وجه القدم وخرج رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

وخضع عمار لفحص طبي اليوم الاثنين تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر وانتظم بشكل طبيعي في المران الجماعي.

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وفي سياق أخر اكنتفى حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر بخوض جلسة تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم وفقا للبرنامج المحدد له من الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

وتغيب الشحات عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين، واكتفى بجلسة التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة مساء بعد غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.