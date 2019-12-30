رياضة | برشلونة يحصن حارسه

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية نادي برشلونة الإسباني في طريقه لتجديد تعاقد حارس عرينه، الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وأفادت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، أن النادي الكتالوني يعمل على الإبقاء على الدولي الألماني لأطول فترة ممكنة مع الفريق، حيث يعد أحد أهم ركائز المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، كما يعد أحد أفضل حراس المرمى في العالم حالياً.

وانضم شتيجن لبرشلونة في صيف عام 2014 قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ، وقام النادي بتمديد تعاقده في مناسبة سابقة عام 2017.

وينتهي عقد صاحب الـ 27 عاماً في صيف عام 2022، بيد أن إدارة البلوجرانا ستعمل على تمديد تعاقده حتى عام 2025، ليصبح صاحب أطول عقد في الفريق الحالي.

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ومن المتوقع ألا تواجه إدارة برشلونة أي مشاكل في تمديد تعاقد شتيجن، حيث أن اللاعب سعيد في برشلونة ولا يفكر في الرحيل، بحسب سبورت.

من جهة أخرى، ستستعى إدارة برشلونة في الحفاظ على شتيجن بكل قوة، حيث أن شتيجن "يصعب إيجاد حارس مثله" وفق ما ذكرت الصحيفة الإسبانية.

وخاض شتيجن 213 مباراة بألوان برشلونة، محافظاً على نظافة شباكه في 90 مناسبة.

وكان في البداية يتشارك مركز حراسة المرمى مع التشيلي برافو، قبل أن يرحل الأخير نحو مانشستر سيتي.