رياضة | عاجل.. تييري هنري يقترب من تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تييري هنري يقترب من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسياني من إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق وتعيين تييري هنري خلفًا له.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الفرنسي تييري هنري دخل دائرة المرشحين بقوة لخلافة فالفيردي في تدريب برشولنة.

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وأشارت إلى أنه رغم أن هنري وقع على عقد قبل عدة أسابيع لتدريب فريق مونتريال إمباكت الكندي إلا أن يحظى بثقة العديد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة .

وكشفت عن أن هنري المدرب المفضل لدى برشلونة خاصة أن علاقته الجيدة مع أريك أبيدال السكرتير الفني وجوزيب بارتوميو رئيس النادي.

وشددت على أن هنري يعرف أسلوب برشلونة جيداً لأنه لعب مع بيب جوارديولا كما كان زميلًا لليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.