رياضة | سر رفض هالاند اللعب ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر رفض هالاند اللعب ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضل النجم النرويجي الصاعد ولاعب نادي ريد بول سابزبورج النمساوي إيرلنج هالاند الإلتحاق بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن النادي الألماني أمس رسمياً ضم هالاند، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو، ليرتبط بعقد يمتد لعام 2024 مع أسود الفيستفاليا.

واختار هالاند بروسيا دورتموند، مفضلاً إياه على الثنائي مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن يوفنتوس سعى بقوة لضم اللاعب إليه في فترة الإنتقالات الشتوية.

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وأضافت الشبكة أن العلاقة بين المدير التنفيذي فابيو باتريتشي ووكيل اللاعب مينو رايولا جيدة للغاية، لا سيما بعد التعاون المثمر في صفقة نجم أياكس ماتياس دي ليخت.

وكشفت الشبكة أن عدم تفضيل هالاند للبيانكونيري هو رغبته في الذهاب لفريق يستطيع من خلاله صقل موهبته دون التعرض لضغوط شديدة، ويعد بوروسيا دورتموند خياراً مثالياً لذلك.

وخشي هالاند من الجلوس على كرسي احتياط اليوفي، الذي يمتلك ثلاثياً قوياً ويتمتع بخبرة كافية، حيث يتواجد جونزالو هيجوايين وباولو ديبالا والأسطورة كريستيانو رونالدو.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت وجود خلافاً حاداً بين إد ودوارد المدير الرياضي لمانشستر يونايتد ورايولا، الأمر الذي عرقل الصفقة وأبعد صاحب الـ 19 عاماً عن ملعب أولد ترافورد.