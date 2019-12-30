رياضة | الأهلي يستعين بموهبة جديدة لعلاج أزمة الدفاع

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصعيد محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد 99 للمشاركة في المران الجماعي للفريق اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك مدافع فريق الشباب بالأهلي بتدريبات الفريق الأول اليوم الاثنين استعدادًا للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

ويخوض عبدالمنعم تدريبات استشفائية في مران الفريق الأحمر؛ بسبب مشاركته في لقاء القمة أمام الزمالك أمس مع فريق شباب الأهلي 1999.

وفاز الأهلي في قمة الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية.

وفي سياق أخر خاض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي.

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كما أدى اللاعب النيجيري جلسة في صالة الجيمانزيوم في إطار البرنامج التنفيذي له للتعافي من الإصابة.

ويعاني أجاي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة الأهلي الماضية أمام بلاتينيوم الزيمبابوي حيث خرج في الشوط الأول وحل زميله حسين الشحات بديلا له.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنيه لمدة 10 دقائق مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وحرص فايلر على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية قبل خوض المران الجماعي اليوم .

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

