رياضة | حارس الأهلي مهدد بالغياب ضد المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي مهدد بالغياب ضد المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مران الفريق الأحمر اليوم الاثينن والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان إكرامي قد غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بسبب شكواه من أجهاد في عضلة السمانة.

وغاب إكرامي عن المتدريب الجماعي للفريق الأحمر اليوم الإثنين، واكنتفى بأداء جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم.

وتحوم الشكوك حول جاهزية إكرامي لمباراة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإصابة وعدم تعافيه منها.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء بعد غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.