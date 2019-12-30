رياضة | كورتوا: أريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: أريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أنه يتطلع لصناعة التاريخ مع النادي الملكي من خلال تحقيق البطولات التي يشارك فيها.

وتحدث كورتوا في مقابلة مع صحيفة الماركا الإسبانية :"ريال مدريد يرغب في الفوز بكل شيء ، الآن السوبر الإسباني و من ثم كأس الملك وبعد ذلك الدوري و دوري الأبطال، الجميع هنا يرغب في الفوز بكل الألقاب ، أريد حقا صنع التاريخ في ريال مدريد".

وأضاف :"بعد المباراة ضد برشلونة أظهرنا بأننا نستطيع التغلب على أي فريق و لعب كرة القدم بشكل جيد".

وعن علاقته السابقة بنافاس :"لقد كان شريكًا وكنت دائمًا ما أحاول مساعدته ، رحيله جعل النقاش أقل في الخارج لأنه من الداخل كنا نتدرب رفقة بعضنا البعض بشكل جيد".

وزاد :"كما هو الحال الآن رفقة أريولا وهو حارس عظيم أيضا كما أن التوقعات والضغط هو نفسه يوم بعد يوم ولكن يبدو أن هناك نقاش أقل في الخارج ".