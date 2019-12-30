رياضة | كورتوا: أريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: أريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحدث كورتوا في مقابلة مع صحيفة الماركا الإسبانية :"ريال مدريد يرغب في الفوز بكل شيء ، الآن السوبر الإسباني و من ثم كأس الملك وبعد ذلك الدوري و دوري الأبطال، الجميع هنا يرغب في الفوز بكل الألقاب ، أريد حقا صنع التاريخ في ريال مدريد".
وأضاف :"بعد المباراة ضد برشلونة أظهرنا بأننا نستطيع التغلب على أي فريق و لعب كرة القدم بشكل جيد".
وعن علاقته السابقة بنافاس :"لقد كان شريكًا وكنت دائمًا ما أحاول مساعدته ، رحيله جعل النقاش أقل في الخارج لأنه من الداخل كنا نتدرب رفقة بعضنا البعض بشكل جيد".
وزاد :"كما هو الحال الآن رفقة أريولا وهو حارس عظيم أيضا كما أن التوقعات والضغط هو نفسه يوم بعد يوم ولكن يبدو أن هناك نقاش أقل في الخارج ".