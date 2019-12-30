رياضة | الأهلي يستعيد القوة الضاربة من مستشفى الإصابات

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني أنباء سارة حول المصابين قبل استئناف مباريات الدوري المصري.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق من الإصابة التي لحقت به بعد تعرضه بكدمة في الركبة، خاض على إثرها تدريبًا تأهيليًا لمدة 48 ساعة وغيابه من المشاركة في مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

وتأكد جاهزية صالح جمعة لاعب الفريق للمشاركة في المباريات، حيث غاب لمدة يومين عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، قبل أن ينتظم في تدريبات الأمس استعدادًا لمواجهة المقاصة بالدوري.

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فيما يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي بعد شكواه من كدمة في وجه القدم ورفض الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاستعجال في عودة وحيد، والاطمئنان بشكل أكبر على جاهزيته.

وبدأ وحيد تنفيذ برنامج تأهيلي، حيث يخضع لجلسات في الجيم، ويخضع لفحص طبي جديد؛ للتأكد بشكل نهائي من جاهزيته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات.

واشتكى محمود وحيد، من كدمة قوية في وجه القدم خلال مشاركته في المران الذي سبق مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.