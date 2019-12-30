رياضة | الأهلي ينقب بين الأطباء الألمان لعلاج سعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينقب بين الأطباء الألمان لعلاج سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع أطباء ألمان خلال الساعات الأخيرة للاستقرار على الطبيب الذي سيقوم بإجراء جراحة وتر أكيلس لسعد سمير، مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت الأشعة التي أجراها سعد سمير تعرضه لقطع في وتر أكيلس ويستعد لإجراء جراحة، فيما يحدد الطبيب الذي سيجري له الجراحة فترة غيابه عن الملاعب.

ويسعى الجهاز الطبي للاستقرار على الخبير الذي سيقوم بإجراء الجراحة لتحديد موعد السفر إلى ألمانيا .