رياضة | برنامج تأهيلي لمدافع الأهلي للتعافي من الإصابة

ورفض الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاستعجال في عودة وحيد، والاطمئنان بشكل أكبر على جاهزيته.



وبدأ «وحيد»، تنفيذ برنامج تأهيلي، حيث يخضع لجلسات في الجيم، ويخضع لفحص طبي جديد؛ للتأكد بشكل نهائي من جاهزيته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات.



واشتكى محمود وحيد، من كدمة قوية في وجه القدم خلال مشاركته في المران الذي سبق مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

