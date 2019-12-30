رياضة | عاجل.. الأهلي يفقد رسميا "نجمه" أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفقد رسميا "نجمه" أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا للنيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في مران الفريق الجماعي، والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتعرض أجايي لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد السلام، ورفض الجهاز الفني المجازفة به، وتم استبداله على الفور بمجرد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وتأكد غياب اللاعب النيجيري عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة والمقرر لها مساء بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.

وواصل الأهلي استعداداته صباح اليوم لمواجهة مصر المقاصة التي تقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

