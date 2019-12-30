رياضة | 4 ملايين يورو تفصل ريال مدريد عن استعادة لاعبه المفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 ملايين يورو تفصل ريال مدريد عن استعادة لاعبه المفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر إستعادة نجمه النرويجي مارتن أوديجارد، في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ويلعب أوديجارد مع ريال سوسيداد معاراً منذ مطلع هذا الموسم، في إعارة ممتدة لموسمين، تنتهي بنهاية الموسم القادم 2020/2021.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، سيتعين على إدارة ريال مدريد دفع مبلغ 4 ملايين يورو لقطع إعارة اللاعب، وذلك في حال ضمه في الصيف المقبل، أي بعد إنقضاء عام واحد من الإعارة.

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ولفت أوديجارد الأنظار بقوة هذا الموسم، بعد آدائه المتميز مع الفريق الباسكي في مبارايات الدوري الإسباني هذا الموسم.

ودفعت تجربة النجم الأوروجواياني المتألق فيديريكو فالفيردي لمواصلة إعتماد ريال مدريد على لاعبيه الصغار.

ومن المقرر أن يخلف الياباني الشاب تاكيفوسو كوبو لاعب ريال مدريد المعار لريال مايوركا، النرويجي الشاب في ريال سوسيداد بحلول الصيف القادم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي يوم السبت المقبل 4 يناير، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.