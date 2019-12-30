رياضة | برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

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يحاول نادي برشلونة الإسباني خطف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لتدريبه خلفًا لإرنستو فالفيردي.

وأشارت تقارير هذا الأسبوع إلى أن مدرب ليفربول قضى ساعة على الهاتف مع مسؤولي باريس سان جيرمان أثناء محاولتهم إغرائه بالقدوم إلى فرنسا، فيما كانت إجابة كلوب "لا" وبصورة قاطعة بحسب كشف موقع "givemesport".

وظهر كلوب على غلاف المجلة الإسبانية ديبورتيفو موندو، حيث أجرت الصحيفة دراسة استقصائية بشأن رغبات جماهير برشلونة، وجاء اسم يورجن كلوب في الصدارة كخيار مفضل ليحل محل إرنستو فالفيردي مدرب العملاق الكتالوني.

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وكشفت عن أن نسبة هائلة تبلغ 80% من مشجعي برشلونة تريد رحيل فالفيردي، فيما حل كلوب بالصدارة كأول المطلوبين بنسبة 33.6%، قبل رونالد كومان (31.96%) وروبرتو مارتينيز (17.21%).

وربما لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن يرغب مشجعو برشلونة في استقدام المدرب الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن، وفي المقابل لن يسعد مشجعو ليفربول، بالتأكيد، برؤية "محبوبهم" كلوب على الصفحة الأولى لجريدة إسبانية تتحدث عن قدومه بدلا من فالفيردي في معسكر "كامب نو".

ويؤكد تقرير موقع "givemesport" أنه لا توجد فرصة لرحيل كلوب عن "أنفيلد" في القريب العاجل، لاسيما بعدما وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مجزيا للبقاء حتى 2024.