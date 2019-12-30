رياضة | العراق والأردن يطلبان تنظيم أمم آسيا 2027 بملف مشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق والأردن يطلبان تنظيم أمم آسيا 2027 بملف مشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الاتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027.

أقيمت نسخة 2019 من البطولة في الإمارات، بينما تقام النسخة المقبلة في الصين في 2023.

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وقال مسعود في تصريحات لموقع السومرية نيوز، اليوم الإثنين: "الاتحاد الأردني لكرة القدم خاطبنا بشكل رسمي لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027".

وأضاف: "الاتحاد العراقي وافق على تقديم الملف، لكن لم يتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، وبحسب الملف سيتم تقسيم المجموعات بين البلدين".

ومن المرجح أن تتنافس أيضاً لبنان، إيران، الكويت، وعمان، على استضافة البطولة الآسيوية.