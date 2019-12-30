رياضة | جدول مواعيد مباريات الأهلي في يناير .. 6 لقاءات والحسم الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات الأهلي في يناير .. 6 لقاءات والحسم الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مواعيد مباريات الأهلي في يناير المقبل مواجهات ساخنة على مستوى دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري لذلك فإن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بدأ في وضع برنامج استعدادي لهذه المواجهات.

مباريات الأهلي في شهر يناير

- الأهلي ضد المقاصة في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري

- الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز يوم السبت الموافق 11-1-2020 في زيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

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- الأهلي ضد طنطا يوم في الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء الموافق 15-1-2020 على استاد القاهرة في الدوري المصري

- الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد 19-1-2020 على استاد السلام

- الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 24-1-2020 في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

- الأهلى ضد إنبي في الدوري المصري يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 على استاد القاهرة