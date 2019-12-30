رياضة | بيراميدز يطمئن على إصابة عمر جابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يطمئن على إصابة عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، لاختبار طبي اليوم تحت قيادة أيمن فريد طبيب الفريق، للإطمئنان على إصابته والتي تعرض لها خلال مباراة المصري البورسعيدي، بكأس الكونفدرالية.

وكان جابر، خرج مصابًا أمس خلال المباراة، بسبب تأثره بضربة قوية في الركبة، حالت دون إستكماله للمباراة، على أن يُجري أشعة اليوم لتحديد موقفه من المباريات المقبلة.

وحقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الاسكندرية الدولي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح المهاجم الغاني جون انطوي أن يسجل الهدف الأول لصالح فريقه بيراميدز في الدقيقة 54 وعادل سعيدو سمبوري النتيجة لصالح النادي المصري البورسعيدي في الدقيقة 72 من علامة الجزاء وأضاف اللاعب الدولي المصري دودو الجباس هدف الفوز في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بينما تعادل نادي إف سي نواذيبو الموريتاني علي أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة 0 / 0 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية.