رياضة | ديربي شمال لندن ينتقل لسوق الإنتقالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي شمال لندن ينتقل لسوق الإنتقالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل الصراع المحتدم بين الغريمين آرسنال وتوتنهام لسوق الإنتقالات الشتوية، بحسب التقارير.

ويتنافس قطبي شمال لندن على ضم المدافع الفرنسي الصاعد دايوت أوباميكانو نجم دفاع فريق لايبزيج الألماني، لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن الناديان يواصلان مساعيهما لضم النجم الصاعد في فترة الإنتقالات الشتوية التي على وشك البدء.

وأضافت إكسبريس، أن قيمة الصفقة ستصل لحوالي 50 مليون جنيه استرليني، في ظل تألق اللاعب مع بطل الشتاء في الدوري الألماني.

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ويأمل آرسنال في إجراء تدعيم فوري للخط الخلفي للفريق، بعد المستوى الهزيل لخط دفاع الجانرز في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يسعى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لتدعيم خط دفاعه في يناير، لمواصلة مشوار الفريق في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وستكون فكرة تخلي لايبزيج عن صاحب الـ 21 عاماً شديدة الصعوبة، في ظل اعتباره أحد أهم ركائز بطل الشتاء في البوندزليجا، وفي ظل مساعي النادي للحصول على لقب الدوري.

وانضم أوباميكانو لفريق لايبزيج قادماً من ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث خاض 94 مباراة بقميص الفريق وسجل ثلاث أهداف.