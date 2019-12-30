اونلاين | يلا شووت MATCH el helalمشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الهلال قناة مفتوحة

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ويذكر أن الهلال قد حل في المركز الرابع في ترتيب كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر بعدما قدم عروضًا طيبة، وقد شارك الفريق الذي يقع في الرياض بالبطولة بعدما حصد لقب دوري أبطال آسيا.

آخر مباراة شارك فيها الهلال بالدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» كانت في الجولة الـ 13 وانتهت بالتعادل مع الحزم بهدف لمثله، سجل أولًا للحزم منصور حمزي في الدقيقة 53 والتعادل جاء عن طريق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 91.

العدالة سقط في الجولة الماضية بفخ الخسارة من الرائد بهدف نظيف سجله أرناود دجوم في الدقيقة 17.

ويحتل الهلال المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، أما العدالة فيأتي في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد ثمان نقاط.

كل ما تريد معرفته عن المباراة التي تقام في الجولة الـ 14 بالدوري السعودي:-

موعد مباراة الهلال والعدالة بالدوري السعودي

تقام المباراة في تمام الساعة 16:55 بتوقيت القاهرة و17:55 بتوقيت مكة المكرمة و14:55 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

تقام المباراة على أرضية ستاد جامعة الملك سعود «محيط الرعب»

القنوات الناقلة لمباراة الهلال في العدالة بالدوري السعودي

تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD

معلق مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

يعلق على المباراة فارس عوض.

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة ضيفه نادي العدالة السعودي في مساء يوم الأثنين 30 ديسمبر2019 على استاد

جامعة الملك سعود , ستقام مباراة الهلال والعدالة في مباراة الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

معلومات عن المباراة الهلال ضد العدالة :

إنطلاق المباراة : يوم الأثنين 30 ديسمبر2019

الساعة : 16:55 مصر، 17:55 السعودية

المباراة الهلال vs العدالة

العدالة vs الهلال

البلد المستضيف :السعودية

المدينة : الرياض

الملعب :استاد جامعة الملك سعود

الحكم: الحكم: لم يحدد بعد

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مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : لم يحدد بعد

البطولة: دوري المحترفين السعودي

معلومات أضافية : الجولة العاشرة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

التوقيت العدالة x الهلال :

14:55 غرينتش – نواكشوط

15:55 الرباط – الجزائر – تونس

16:55 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:55 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

18:55 مسقط – أبوظبي

طهران 19:55

القنوات الناقلة الهلال السعودي ضد العدالة السعودي :

KSA Sports 1 HD

القناة : السعودية الرياضية 1

شبكة قنوات السعودية الرياضية المشفرة هي صاحبة حق بث كأس خادم الحرمين الشريفين – السعودية 2019 بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا

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موعد مباراة الهلال والعدالة والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال ضد العدالة الناقلة في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الأثنين 30 ديسمبر2019