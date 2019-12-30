اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن helal

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ويحتل الهلال المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، أما العدالة فيأتي في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد ثمان نقاط.

كل ما تريد معرفته عن المباراة التي تقام في الجولة الـ 14 بالدوري السعودي:-

موعد مباراة الهلال والعدالة بالدوري السعودي

تقام المباراة في تمام الساعة 16:55 بتوقيت القاهرة و17:55 بتوقيت مكة المكرمة و14:55 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

تقام المباراة على أرضية ستاد جامعة الملك سعود «محيط الرعب»

القنوات الناقلة لمباراة الهلال في العدالة بالدوري السعودي

تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD

معلق مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

يعلق على المباراة فارس عوض.

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة ضيفه نادي العدالة السعودي في مساء يوم الأثنين 30 ديسمبر2019 على استاد

جامعة الملك سعود , ستقام مباراة الهلال والعدالة في مباراة الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

معلومات عن المباراة الهلال ضد العدالة :

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إنطلاق المباراة : يوم الأثنين 30 ديسمبر2019

الساعة : 16:55 مصر، 17:55 السعودية

المباراة الهلال vs العدالة

العدالة vs الهلال

البلد المستضيف :السعودية

المدينة : الرياض

الملعب :استاد جامعة الملك سعود

الحكم: الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : لم يحدد بعد

البطولة: دوري المحترفين السعودي

معلومات أضافية : الجولة العاشرة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان