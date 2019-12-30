اونلاين | «يلاشووت el helal» مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلاشووت el helal» مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واختتم الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو مشاركاته في مونديال الأندية بالمركز الرابع بعد أن خسر رهانه أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وجاء تواجد الهلال في العُرس الكروي ، التي استضافته مدينة الدوحة بمشاركة 7 أندية ، بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه على حساب أوراوا الياباني.

ومن المقرر أن يستضيف العدالة على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة 10 يوم الأثنين الموافق 30/12 في تمام الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى.

يواجه نادي الهلال السعودي نظيره العدالة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الهلال والعدالة على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود في الدوري السعودي.

ويحتل نادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل العدالة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة الهلال والعدالة اليوم

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تقام مباراة الهلال والعدالة في تمام الساعة 04:55 بتوقيت القاهرة، و 05:55 بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والعدالة

تذاع مباراة الهلال والحزم على قناة Ksa sports HD1 ضمن منافسات الدوري السعودي.

يدخل فريق الهلال مباراة العدالة بالدوري السعودي للمحترفين وعينه على النقاط الثلاث بعدما تأخر في الترتيب بسبب تأجيل المباراة لانشغال «الزعيم» بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الهلال قد حل في المركز الرابع في ترتيب كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر بعدما قدم عروضًا طيبة، وقد شارك الفريق الذي يقع في الرياض بالبطولة بعدما حصد لقب دوري أبطال آسيا.

آخر مباراة شارك فيها الهلال بالدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» كانت في الجولة الـ 13 وانتهت بالتعادل مع الحزم بهدف لمثله، سجل أولًا للحزم منصور حمزي في الدقيقة 53 والتعادل جاء عن طريق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 91.

العدالة سقط في الجولة الماضية بفخ الخسارة من الرائد بهدف نظيف سجله أرناود دجوم في الدقيقة 17.

ويحتل الهلال المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، أما العدالة فيأتي في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد ثمان نقاط.