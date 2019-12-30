اونلاين | MATCH el helal مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بتاريخ 30-12-2019 الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر MATCH el helal مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بتاريخ 30-12-2019 الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة تاريخية منتظرة تجمع بين الهلال والعدالة ، على ملعب جامعة الملك سعود في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 10 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يسبق للعدالة مواجهة البطل المتوج بدوري أبطال آسيا ، الهلال ، من قبل على كافة الأصعدة المحلية ، لتتجة الأنظار إلى محيط الرعب من أجل متابعة اللقاء الذي سيحسم أشياء كثيرة قبل استمرار المنافسة على لقب دوري المحترفين.

ويستهدف الهلال استدراج العدالة ، ثالث الصاعدين إلى دوري المحترفين ، من أحل تصحيح مساره بعد العودة المخيبة للمنافسات المحلية حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ليصل رصيده عند 21 نقطة في المركز 7.

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أما العدالة ، فيأمل استغلال تراجع العامل البدني للهلال لاستعادة توازنه في بطولة الدوري حيث يقبع حاليا بالمرتبة 15 برصيد 8 نقاط.

هذا واختتم الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو مشاركاته في مونديال الأندية بالمركز الرابع بعد أن خسر رهانه أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وجاء تواجد الهلال في العُرس الكروي ، التي استضافته مدينة الدوحة بمشاركة 7 أندية ، بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه على حساب أوراوا الياباني.