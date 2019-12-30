شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يكتفي بتدريبات تأهيلية وبدنية على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى جونيور أجايي تدريبات جري حول الملعب، قبل أن يؤدي جلسة تأهيل وتدريب منفرد في الجيم.

ويعاني جونيور أجايي من إصابة بإجهاد في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام.