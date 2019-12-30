شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز محمود متولي بديلاً لأيمن أشرف أمام المقاصة.. وتأهيل أجاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي مشاركة محمود متولي لتعويض غياب المدافع الأساسي أيمن اشرف، الذي يغيب عن مواجهة الفريق الفيومي بداعي الإيقاف.
واكتفي أيمن اشرف بالتأهيل في مران الفريق اليوم لمنحه قسط من الراحه في ظل استبعاده من مواجهة المقاصة، كما خاض النيجيري جونيور اجاي تدريبات تأهيلية لاستمرار معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية.
دفاع الأهلى يعانى من اصابات كثيرة خلال الموسم الحالى حيث كان سعد سمير يعانى من اصابة طويلة وعاد ليشارك منذ اسبوعين حتى تعرض للإصابة مرة أخرى خلال مشاركته فى لقاء الأهلى امام بلاتنيوم ويغيب مدة لا تقل عن 8 شهور بسبب الاصابة فى وتر اكيلس وايضا محمود متولى الذى تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية فى لقاء السوبر المحلى امام الزمالك الذى توج به الأحمر وغاب مدة تزيد عن 3 شهور وعاد ليشارك لأول مرة امام بلاتنيوم ونفس الامر رامي ربيعه وياسر ابراهيم تعرضا لاصابات متفرقة وغابا مدة أسبوعين أو أقل .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يجهز محمود متولي بديلاً لأيمن أشرف أمام المقاصة.. وتأهيل أجاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.