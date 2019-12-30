شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز محمود متولي بديلاً لأيمن أشرف أمام المقاصة.. وتأهيل أجاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، محمود متولي، مدافع الفريق للتواجد في التشكيلة الأساسية بمواجهة مصر المقاصة، المقرر اقامتها الأربعاء المقبل على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام.

وتأتي مشاركة محمود متولي لتعويض غياب المدافع الأساسي أيمن اشرف، الذي يغيب عن مواجهة الفريق الفيومي بداعي الإيقاف.

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واكتفي أيمن اشرف بالتأهيل في مران الفريق اليوم لمنحه قسط من الراحه في ظل استبعاده من مواجهة المقاصة، كما خاض النيجيري جونيور اجاي تدريبات تأهيلية لاستمرار معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية.

دفاع الأهلى يعانى من اصابات كثيرة خلال الموسم الحالى حيث كان سعد سمير يعانى من اصابة طويلة وعاد ليشارك منذ اسبوعين حتى تعرض للإصابة مرة أخرى خلال مشاركته فى لقاء الأهلى امام بلاتنيوم ويغيب مدة لا تقل عن 8 شهور بسبب الاصابة فى وتر اكيلس وايضا محمود متولى الذى تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية فى لقاء السوبر المحلى امام الزمالك الذى توج به الأحمر وغاب مدة تزيد عن 3 شهور وعاد ليشارك لأول مرة امام بلاتنيوم ونفس الامر رامي ربيعه وياسر ابراهيم تعرضا لاصابات متفرقة وغابا مدة أسبوعين أو أقل .