شكرا لقرائتكم الأهلي يصعد قائد فريق الشباب بعد إصابة سعد سمير.. وبرنامج لعلاج وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض عبدالمنعم تدريبات استشفائية في مران الفريق الأحمر بسبب مشاركته في لقاء القمة أمس مع فريق الأهلي 1999 التى فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء الدور الثاني بدوري القطاعات، بعدما نجح في الفوز بلقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة ليواصل شباب الاهلى التقدم ورفعوا رصيدهم إلى 47 نقطة ليواصل الانفراد بالمركز الأول، بفارق 10 نقاط عن إنبي الذي ارتقى للمركز الثاني بعد الفوز بهدف نظيف على الإسماعيلي الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما قفز طلائع الجيش للمركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي، وذلك بعد الفوز على مصر المقاصة 2/1، بينما ظل الزمالك في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.
وقال محمد عبد المنعم مدافع شباب الأهلى: «حققنا مكسبا مهما للغاية، ولعبنا برجولة.. فزنا على الزمالك في الدور الأول وكنا نعلم أنهم سيحاولون بقوة الفوز في لقاء اليوم، ولكن نجحنا في استغلال نقاط الضعف لديهم وحققنا الفوز.
فيما يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي بعد شكواه من كدمة في وجه القدم.. ورفض الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاستعجال في عودة وحيد، والاطمئنان بشكل أكبر على جاهزيته.
وبدأ وحيد تنفيذ برنامج تأهيلي، حيث يخضع لجلسات في الجيم، ويخضع لفحص طبي جديد، للتأكد بشكل نهائي من جاهزيته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات.
واشتكى محمود وحيد، من كدمة قوية في وجه القدم خلال مشاركته في المران الذي سبق مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .
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