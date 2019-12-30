شكرا لقرائتكم الأهلى يتواصل مع أطباء ألمان من أجل جراحة سعد سمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مع أطباء ألمان خلال الساعات الأخيرة، للاستقرار على الطبيب الذي سيقوم بإجراء جراحة وتر أكيليس لـ سعد سمير، مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وكشفت الأشعة التي أجراها سعد سمير، تعرضه لقطع في وتر أكيلس، ويستعد لإجراء جراحة، فيما يحدد الطبيب الذي سيجري له الجراحة فترة غيابه عن الملاعب.

ويسعى الجهاز الطبي للاستقرار على الخبير الذي سيقوم بإجراء الجراحة لتحديد موعد السفر إلى ألمانيا .

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وأبدى سعد سمير رضاه بقضاء الله وقدره بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس، خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى، موضحاً أن الإصابة قضاء وقدر ولابد من تقبلها بصدر رحب، مُشيراً إلى أنه حزين للغاية لأن الإصابة جاءت فى وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة فى المباريات بعد فترة غياب أشهر طويلة للإصابة فى غضروف الركبة .

وقال سعد سمير، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه كان يتمنى المشاركة مع زملائه بالفريق فى مواصلة الانتصارات المحلية والأفريقية لإسعاد الجماهير، خاصة أنه "مُشتاق" للمشاركة فى المباريات، لكن جاءت الإصابة فى مباراة بلاتينيوم لتمنعه من تحقيق حلمه لكن ثقته فى زملائه بالفريق والجهاز الفنى لا حدود لها، موضحاً أن الجميع فى الاهلي عازم على استكمال الانتصارات المحلية والأفريقية للحفاظ على لقب الدورى واستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق.