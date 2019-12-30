شكرا لقرائتكم الفهد الأنجولى آمادو فلافيو يحتفل بعيد ميلاده الـ 40 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاثنين الفهد الأنجولى آمادو فلافيو، لاعب النادى الأهلى السابق وأحد أفضل مهاجمي الدوري المصري عبر التاريخ بعيد ميلاده رقم 40.

ولعب المهاجم الأنجولي 163 مباراة ، وأحرز فيها 58 هدفا خلال مسيرته مع المارد الأحمر

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ولد أمادو فلافيو في 30 ديسمبر 1979 في العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية في نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

فى عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعد أن لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتليتكو، وهي البطولة التي فاز الأهلي بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.