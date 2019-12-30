شاهد.. ماذا قال حازم إمام عن قناة الزمالك؟

جدة - عمرو شويل حرص الثعلب الصغير حازم إمام نجم الزمالك السابق، على تشجيع ناديه، والقناة المقرر إنطلاقها خلال الأيام المقبلة، بنشر صورة له من برومو القناة، مع التعليق عليها، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث نشر صورة له من برومو قناة الزمالك، وهو يجلس بجوار كؤوس القلعة البيضاء، وفى الخلفية غرفة خلع الملابس، وعلق عليها "تشجيعه فخر لجماهيره الزمالك "، معبراً عن مدى حبه وعشقه للفريق الأبيض .

وجمعت جلسة تصوير كل من لاعبى الفريق فى برومو القناة، المرر انطلاقها قريب، وظهر فى الصور المتداولة حضور مرتضى منصور، ومحمد عواد، وحازم إمام ومحمود علاء، ويوسف أوباما وفرجانى ساسى .

وكان خالد الغندور نجم الزمالك السابق قد أعلن انطلاق القناة مع مطلع العام المقبل 2020، فى الوقت الذى ينتظر عشاق نادى الزمالك انطلاق قناة ناديهم منذ فترة طويلة، إلا أن بعض الأزمات، ونتائج الفريق الأول لكرة القدم، عطلت انطلاقها.

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ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبى الكونغولى المتصدر بـ7 نقاط، ويأتى فى المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطتين لكلاً منهما.