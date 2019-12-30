شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 يلتقي نادي الهلال السعودي أمام نظيره العدالة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الهلال والعدالة على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود. يسعى الهلال لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للإقتراب أكثر وأكثر من صدارة الدوري السعودي. أما العدالة يحاول تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبتعاد عن خطر الهبوط. Advertisements موعد مباراة الهلال والعدالة تقام مباراة الهلال والعدالة في تمام الساعة 04:55 بتوقيت القاهرة، و 05:55 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة الهلال والعدالة تذاع مباراة الهلال والحزم على قناة Ksa sports HD1. ويحتل نادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل العدالة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

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