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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأثنين 30-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الهلال أمام العدالة في الدوري السعودي.

 

 حيث يلتقي الهلال أمام العدالة في الدوري السعودي.

 

ويسلط لكم موقع " نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

 

موعد مباريات

 

نادي مصر ضد طنطا، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

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الجونة ضد الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

 

موعد مباريات الدوري السعودي

 

الهلال ضد العدالة، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية 1.

 

موعد مباريات الدوري المغربي

 

الرجاءالبيضاوي ضد الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

 

مولودية وجدة ضد نهضة بركان، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

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