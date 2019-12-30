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البوركينابى محمد كوفى يحتفل بعيد ميلاده الـ 33 بهذه الرسالة

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاثنين البوركينابي محمد كوفي لاعب فريق سموحة بعيد ميلاده رقم 33، حيث انه من مواليد 30 ديسمبر 1986 في مدينة أبيدجان، بساحل العاج

ونشر كوفي عبر صفحته الرسمية على موقع توتير صورته معلقا عليها :"اللهم في أول صباح من عُمري الجديد، وفي يوم  ميلادي أسألك يا الله.. فرحة وسعادة تغمُرني دائماً وأبدا".

أعلن نادي سموحة عن التعاقد مع البوركينابي محمد كوفي مدافع الزمالك والمصري الأسبق رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بناءً على توصية حسام حسن من المدير الفني للفريق .

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة على موقع تويتر صورة لمحمد كوفي معلنًا عن انضمامه رسميًا إلى الفريق.

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محمد كوفى

وكان محمد كوفي قد انتقل في العام الماضي إلى نادي الكوكب السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

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