شكرا لقرائتكم وليد سليمان يقود الأهلي ضد المقاصة بفرمان فايلر.. وعودة قفشة والشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الاهلي ضد المقاصة

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على استمرار وليد سليمان صانع ألعاب الفريق في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد (الأربعاء) في الدوري الممتاز.

يأتي استمرار وليد سليمان الملقب بالحاوي في التشكيلة الأساسية لتعويض غياب النيجيري جونيور أجاي الذي تعرض لاصابة علي مستوي العضلة الخلفية في مواجهة فريق بلاتينيوم الأخيرة والتي حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.



مصر المقاصة ضد الأهلي ويعود لتشكيلة الأهلي الأساسية الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي "قفشة" بعد غيابهم عن مواجهة بلاتينيوم لرغبة الجهاز الفني في منحهم قسط من الراحة. كان الأهلي استأنف تدريباته أمس استعدادا لمواجهة مصر المقاصة ، بدون الحصول على راحة عقب الفوز على بلاتينيوم. وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي مرانا خفيفا حتى لا يتعرضون للاجهاد، بينما خاض باقي اللاعبين المران بالكامل. Advertisements موعد مباراة الاهلي والمقاصة

ويلتقي الأهلي مع المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2020، ضمن منافسات مباريات الجولة الحادية عشر في الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.

الاهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب بعد أن فاز في 8 مباريات متتالية، وله مباراتين مؤجلتين.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال افريقيا



بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة في البطولة الإفريقية ليتساوى في صدارة المجموعة مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط وتصبح المنافسة شرسة بين الثلاثي على بطاقتي الصعود، فيما بقى بلاتينيوم في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.