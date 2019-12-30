وليد سليمان يقود الأهلي ضد المقاصة بفرمان فايلر.. وعودة قفشة والشحات

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جدة - عمرو شويل الاهلي ضد المقاصة
يأتي استمرار وليد سليمان الملقب بالحاوي في التشكيلة الأساسية لتعويض غياب النيجيري جونيور أجاي الذي تعرض لاصابة علي مستوي العضلة الخلفية في مواجهة فريق بلاتينيوم الأخيرة والتي حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
مصر المقاصة ضد الأهلي
كان الأهلي استأنف تدريباته أمس استعدادا لمواجهة مصر المقاصة ، بدون الحصول على راحة عقب الفوز على بلاتينيوم.
وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي مرانا خفيفا حتى لا يتعرضون للاجهاد، بينما خاض باقي اللاعبين المران بالكامل.
موعد مباراة الاهلي والمقاصة
ويلتقي الأهلي مع المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2020، ضمن منافسات مباريات الجولة الحادية عشر في الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.
الاهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب بعد أن فاز في 8 مباريات متتالية، وله مباراتين مؤجلتين.
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال افريقيا
بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة في البطولة الإفريقية ليتساوى في صدارة المجموعة مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط وتصبح المنافسة شرسة بين الثلاثي على بطاقتي الصعود، فيما بقى بلاتينيوم في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
ترتيب مجموعة الاهلي
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