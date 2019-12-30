شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الطائرة تغادر إلى معسكر بلغاريا استعدادا لتصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1 فى ثان الوديات التى جمعت المنتخبين أمس بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس .
وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.
وقال عبد الدايم إن وزارة الرياضة سترسل خطابا لوزارة التعليم العالى من أجل تأجيل الامتحانات الجامعية لثنائى المنتخب الذى يستعد لخوض تصفيات أفريقيا.
ويبدأ منتخب مصر التصفيات بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه.
ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية.
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