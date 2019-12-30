شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الطائرة تغادر إلى معسكر بلغاريا استعدادا لتصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تغادر بعد قليل بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة الأول رجال إلى معسكر بلغاريا من بلجيكا بعد إنتهاء المعسكر الذى أقيم فى بلد الأخير إستعدادا لتصفيات أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر بدءا من يوم 7 يناير القادم بإستاد القاهرة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، على أن يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة وديتين مع نظيره البلغارى غدا و بعد غدا قبل العودة إلى القاهرة .

خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1 فى ثان الوديات التى جمعت المنتخبين أمس بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس .

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.

كان أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة قد أكد على تدخل وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لحل أزمة تأجيل امتحانات ثنائى المنتخب الأول للعبة أحمد سعيد ومحمد عادل بالتوسط لدى وزارة التعليم العالى.

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وقال عبد الدايم إن وزارة الرياضة سترسل خطابا لوزارة التعليم العالى من أجل تأجيل الامتحانات الجامعية لثنائى المنتخب الذى يستعد لخوض تصفيات أفريقيا.

ويبدأ منتخب مصر التصفيات بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه.

ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية.