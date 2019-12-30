شكرا لقرائتكم توقف الدوري السوبر لكرة السلة لمدة شهر ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة، توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن .

ووفقا لجدول البطولة فتستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير المقبل، بينما تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير ، وحتى 2 مارس المقبل ، حيث تقام اخر مباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس .

Advertisements

جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة ، و الذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته ، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى ، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.

وسيقوم اتحاد كرة السلة خلال الفترة القادمة باستقدام معد نفسي ومحلل أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفني الجديد للمنتخب ويستعد منتخب السلة للمشاركة فى تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة السلة التي تقام من ١٨ إلى ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.