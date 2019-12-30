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سيتي يلملم جراحه ويتغلب على شيفيلد بهدفين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد مانشستر سيتي إلى الانتصارات بعد فوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 - صفر، في ختام الجولة التاسعة عشرة من الممتاز.

وعلى استاد "الاتحاد" في مانشستر ، تجاوز سيتي ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين سجلهما الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقتين 52 و82 بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعزز مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة موقعه في المركز الثالث رافعا رصيده إلى 41 نقطة، وتجمد رصيد شيفيلد عند 29 نقطة في المركز الثامن.

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