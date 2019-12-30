من ينتصر.. رئيس نادي الزمالك أم اتحاد الكرة؟ .. مرتضي منصور يهدد: «بلاش أنا علشان سكتي صعبة وهحضر المباريات».. و«الجبلاية» تتمسك بتطبيق لائحة العقوبات لضبط الملاعب

وصلت العلاقة بين اتحاد الكرة وبين رئيس نادي الزمالك، إلى طريق مسدود، بعد أن استقبل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرار إيقافه من قبل اتحاد كرة القدم لمدة 3 مباريات برفض تام بسبب هجومه على لجنة الحكام.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء ذلك بسبب ما بدر منه من تصريحات مسيئة تجاه رئيس لجنة الحكام وحكم لقاء الزمالك وسموحة، التى أقيمت بينهما الجمعة الماضى فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

وتمسكت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بنصوص لائحة العقوبات بالجبلاية، وعدم إجراء أى تعديلات عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة الغرامات المالية التى يجرى توقيعها على الأندية أو الأشخاص فى حالات الخروج عن النص. حسبما ذكر موقع "صدى البلد".

وأكد مصدر مسئول داخل الاتحاد أن «لائحة اللجنة مُحصنة من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، ولن نسمح بالاعتراض عليها من قبَل أى نادٍ أو شخص بأى حال من الأحوال»، وقال المصدر فى تصريحات لـ«الوطن»: على الأندية والشخصيات عدم الخروج عن النص لتفادى معاقبتهم خلال الفترة المقبلة، ولجنة الانضباط لن تتهاون فى فرض عقوباتها، سواء بالإيقاف أو الغرامة المالية، والهدف من ذلك معروف للجميع، وهو خلق مناخ كروى خال من أى خروج عن النص».حسبما ذكر موقع "صدي البلد".

وكان عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عقد جلسة مع المستشار سيد بندارى، رئيس لجنة الانضباط، وأعضاء اللجنة، شدد خلالها على أهمية دور اللجنة فى فرض النظام داخل الملاعب المصرية من خلال اتخاذ قرارات رادعة ضد الخارجين عن النص من عناصر اللعبة، سواء إدارات أو أجهزة فنية أو لاعبون.

وقال الجناينى خلال الجلسة: «خاطبنا الجهات الأمنية لإخطارها بأسماء الموقوفين، لمنعهم من حضور المباريات، ولن نتهاون فى ذلك لأن هدف اتحاد الكرة عودة الانضباط إلى الملاعب، وهذا لن يتحقق إلا من خلال فرض عقوبات ضد الخارجين عن النص من خلال قرارات لجنة الانضباط». على جانب آخر، وصل إلى خزينة اتحاد الكرة مبلغ مليونين و500 ألف جنيه من وزارة الشباب والرياضة، حتى يتم صرفها مكافأة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، بعد الإنجاز الكبير الذى تحقق مؤخراً بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، لأول مرة فى تاريخه، بجانب التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وفى السياق نفسه قررت اللجنة الخماسية تأجيل إقامة احتفالية لمنتخب مصر الأولمبى كان مقرراً لها الثالث من يناير المقبل إلى موعد يُحدد لاحقاً، نظراً لارتباط أكثر من لاعب بمباريات مع فرقهم والبحث عن موعد مناسب للجميع خلال الفترة المقبلة، بعد طلب أحد الرعاة إقامة تكريم للمنتخب بعد الإنجاز الذى تحقق بالتأهل للأولمبياد والفوز بكأس الأمم الأفريقية.

من ناحية أخرى، تمسّك حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى لمعسكر المنتخب الأول خلال شهر مارس المقبل، استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهم أكرم توفيق ورمضان صبحى ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأسامة جلال. وكشف مصدر أن الجهاز الفنى للبدرى تواصل معهم وأكد لهم انضمامهم لصفوف المنتخب الأول فى المعسكر المقبل بالتنسيق مع شوقى غريب، وأكد الجهاز الفنى لمنتخب مصر للاعبين المذكورة أسمائهم أن حسام البدرى يقوم بمتابعة مستواهم مع فرقهم فى الدورى، وطالبهم بمواصلة الاجتهاد وتطوير مستواهم داخل الملعب.

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بدوره، أكد رئيس نادي الزمالك، أنه سيحضر جميع المباريات دون أي أزمة، رغم قرار اتحاد الكرة بإيقافه لمدة 3 مباريات.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "أنا مش عارف أنا موقوف ليه، وبلاش أنا يا عمرو يا جنايني وأنت عارف لأن سكتي صعبة، أنا معملتش حاجة علشان تطلعوا قرار بوقفي". حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: "حضرت المباراة اللي فاتت للزمالك أمام الإنتاج الحربي بدون أي أزمة، وهحضر المباريات المقبلة، ومفيش عقوية لأني معملتش حاجة، وعاوز اتحاد الكرة يطلع يقول أنا موقوف ليه".

يذكر أن اتحاد الكرة قرر إيقاف رئيس الزمالك 3 مباريات، مع عدم مداولته أي نشاط رياضي بعد تجاوزه ضد الحكام ورئيس لجنة الحكام جمال الغندور.

أكد أحمد عبدالله، عضو لجنة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن قرارات اللجان القانونية في الاتحاد واجبة النفاذ.

وقال "عبدالله"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة والناس": "توجد ثلاث لجان قانونية في الاتحاد، وهي الانضباط، القيم والأخلاق، والاستئناف، وتعد أحكام هذه اللجان واجبة النفاذ، والاتحاد ليس له سلطة عليها، نظرا لوجود قضاة في هذه اللجان".

وأضاف عضو اتحاد الكرة، حول تغليظ عقوبة رئيس الزمالك بعد تواجده في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل السلبي: "الاتحاد جهة منفذة لقرار لجنة الانضباط، ولا يمكن التعليق على مثل هذه القرارات".

واختتم: "لجنة الانضباط هي المسئولية عن تغليط أي عقوبة تصدر عنها سواء كانت العقوبة ضد ناد أو مسئول".

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط عاقبت، في وقت سابق، رئيس نادي الزمالك، بمنعه من حضور ثلاث مباريات، إضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، إلا أن رئيس القلعة البيضاء حضر مباراة الإنتاج الحربي.