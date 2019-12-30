موعد مباراة الزمالك ونادي أسوان بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نقدم لكم موعد مباراة الزمالك ونادي أسوان ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد القاهرة، في مواجهة قوية من جانب الفارس الأبيض وسط العديد من الآمال والطموحات للفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط والزحف نحو المركز الذهبي وتقليص الفارق بينه وبين أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

ويحتل نادي أسوان المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد الفوز في لقاء وحيد والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 5 مباريات أخري، بينما يحتل الفارس الأبيض المركز السادس برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز الرابع، وكان قد فاز في 4 مباريات وتلقي الهزيمة في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات أخري.

وتقام مباراة الزمالك ونادي أسوان يوم الخميس الموافق الثاني من شهر يناير، على أن تنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قنوات تايم سبورت وأون سبورت.