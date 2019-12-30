موعد مباراة المصري البورسعيدي وسموحة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة المصري البورسعيدي وسموحة ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الجيش؛ حيث يسعى فريق سموحة إلى الفوز باللقاء وخطف الثلاث نقاط والزحف نحو المربع الذهبي، خاصة وأن الفارق بينه وبين الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب ثلاث نقاط فقط.

ويقع المصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن تلقي الهزيمة في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، بينما يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن خاض 10 مباريات حقق الفوز في 4 منها وتعادل في 5 مباريات وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد.

وتقام مباراة المصري البورسعيدي وسموحة في تمام الخامسة من مساء الخميس المقبل الموافق الثاني من شهر يناير، ويذاع اللقاء على قنوات تايم سبورت وأون سبورت في الموعد المحدد له.