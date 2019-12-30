موعد مباراة الإسماعيلي وانبي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الإسماعيلي وانبي بالدوري المصري الممتاز والتي يستضيفها ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع الدراويش في المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 10 مباريات حقق الفوز في 4 منها وتعادل في لقاء وحيد وتلقي الهزيمة في 5 مباريات، بينما يحتل فريق انبي المركز الثامن بفارق نقطة عن نظيره؛ حيث خاض 10 مباريات حقق الفوز في 4 منها وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وانبي في تمام الخامسة من مساء بعد غد الأربعاء الأول من شهر يناير، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.